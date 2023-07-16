Председатель совета директоров «Зенита» посчитала трофеи клуба после завоевания Суперкубка

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина высказалась относительно победы клуба в матче против ЦСКА за Суперкубок России.

Напомним, что встреча завершилась в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).

«К 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в 21 веке! В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» – цитирует Илюхину пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой раз Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга стал рекордсменом по количеству таких трофеев.