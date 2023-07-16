Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии

Форвард «Атлетико» Альваро Мората принял условия трудового соглашения с «Ромой». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 30-летний игрок согласился подписать контракт с римским клубом на четыре года. Сообщается, что в ближайшее время «волки» проведут переговоры с мадридской командой о трансфере испанца. Нападающий «матрасников» имеет хорошие отношения с главным тренером столичного клуба Жозе Моуринью.

Напомним, Мората играет в составе «Атлетико» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 за команду Диего Симеоне он сыграл 45 матчей, отличился 15 забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.