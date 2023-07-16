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Кечинов оценил шансы Захаряна и Тикнизяна продолжить карьеру в Европе

Ранее футболистами заинтересовались европейские клубы.
16 июля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением насчет возможного перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в команды Европы.

Ранее появилась информация, что в услугах игрока бело-голубых заинтересован «Фейеноорд», а футболист железнодорожников оказался в сфере интересов «Валенсии».

«Наир Тикнизян и Арсен Захарян уже не один сезон выступают в своих клубах. Причем достаточно успешно. Поэтому, они уже готовы пойти на повышение и отправиться пробовать свои силы в европейских чемпионатах. Для таких талантливых и молодых игроков это прекрасная возможность стать сильнее и вырасти в качественных футболистов. И если такой вариант действительно существует, то им нужно воспользоваться. Пусть уезжают», — приводит слова 48-летнего спортсмена RT.

Добавим, в сезоне-2022/2023 Захарян в составе «Динамо» принял участие в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. На счету Тикнизяна за «Локомотив» – 37 игр, пять забитых мячей и пять ассистов.

источник: «RT на русском»
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