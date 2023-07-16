Крымский «Севастополь» одержал победу над СКА в своем первом матче в России  

Футболисты «Севастополя» дома оказались сильнее СКА в матче первого тура Второй лиги-Б группы 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу крымчан.

За хозяев поля голы забили Александр Смирнов (34-я минута), Матвей Гуяганов (38) и Редван Османов (63). Автором единственного забитого мяча гостей стал Павел Соломатин (11).

Добавим, ранее в российском футболе дебютировала другая команда из Крыма. «Рубин Ялта» завершил вничью свой первый матч во Второй лиге против «Биолога-Новокубанск» (1:1).

Вторая лига

1-й тур

«Севастополь» – СКА (Ростов) – 3:1 (2:1)

Голы: Смирнов, 34. Гуяганов, 38. Османов, 63 Соломатин, 11.