В «Салернитане» отреагировали на слухи об интересе клуба к Алексею Миранчуку 

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис заявил, что команда в настоящее время не проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее появилась информация, что темно-красные хотят арендовать 27-летнего футболиста.

«На данный момент мы не заинтересованы в Миранчуке», — приводит слова де Санктиса Sport24.ru.

Напомним, Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он играл за «Торино» на правах аренды. Всего в составе «быков» он принял участие в 31 матче, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.