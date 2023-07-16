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В «Салернитане» отреагировали на слухи об интересе клуба к Алексею Миранчуку 

Ранее сообщалось, что гранатовые могут взять российского хавбека в аренду.
16 июля 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис заявил, что команда в настоящее время не проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее появилась информация, что темно-красные хотят арендовать 27-летнего футболиста.

«На данный момент мы не заинтересованы в Миранчуке», — приводит слова де Санктиса Sport24.ru.

Напомним, Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он играл за «Торино» на правах аренды. Всего в составе «быков» он принял участие в 31 матче, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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