Полицейские задержали почти 200 болельщиков после матча за Суперкубок России в Казани

Стало известно, сколько болельщиков попали в отделения полиции Казани после матча за Суперкубок.

Напомним, матч завершился победой «Зенита» над ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).

Как сообщает телеграм-канал «МВД Медиа», полицейские задержали после матча 196 фанатов. Свыше 2,6 тысячи стражей порядок работали на матче.

Отмечается, что на правонарушителей было составлено 156 административных протоколов, Суды в Казани уже назначили административные аресты 59 лицам, штрафы — 27. Работа будет продолжена.

Добавим, что для «Зенита» этот трофей стал уже восьмым.