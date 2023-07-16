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«Барселона» хочет продать трёх игроков до начала турне по США

Поездка за океан запланирована на 19 июля.
16 июля 2023 21:32
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время избавиться от нескольких игроков основной команды.

Как сообщает AS, сине-гранатовые не хотят брать трёх футболистов в предсезонное турне в США. Речь идёт о полузащитнике Франке Кессье, а также о защитниках Серджино Десте и Клемане Лангле.

Отмечается, что «Барселона» почти договорилась об уходе полузащитника Пабло Торре в «Жирону» на правах аренды. В команде не будет хавбека Алекса Кольядо.

Добавим, что в ходе турне по США испанский клуб проведёт ряд товарищеских матчей. Соперниками каталонской команды будут «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Реал».

источник: AS
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