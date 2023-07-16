«Челси» планирует купить нападающего сборной Франции 

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения форварда сборной Франции и «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, помимо «пенсионеров» на 24-летнего футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Бавария». Сообщается, что француз, скорее всего, сменит клубную прописку текущим летом.

Напомним, что Коло Муани присоединился к «Айнтрахту» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне за «орлов» он отыграл 46 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. В прошлом году он дебютировал в составе сборной Франции и с тех пор провел за нее девять игр, отличился одним забитым мячом и одним ассистом. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.