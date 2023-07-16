ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

2DROTS завоевали Московский кубок селебрити-2023 

В финале турнира команда Дмитрий Кузнецова оказалась сильнее BROKE BOYS. 
16 июля 2023 21:37
автор: Глеб Шевяков

Завершился суперфинал Московского кубка селебрити 2023 года, в котором 2DROTS нанес поражение BROKE BOYS со счетом 2:1.

Отметим, что очная встреча медийных клубов проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отличились Гудай (49-я минута) и Бала (57). Единственный гол броуков на свой счет записал Мазур (45+6)

Дротсы остались в меньшинстве после того, как на 37-й минуте матча с поля был удален Арчи.

Добавим, что ранее 2DROTS стали серебряными призерами Медиалиги 2023 года.

МКС-2023

Суперфинал

2DROTS – BROKE BOYS – 2:1 (0:1)

Голы: Гудай, 49. Бала, 57 – Мазур, 45+6.

Удаление: Арчи, 37.

источник: «Советский спорт»
Соломатин назвал команду, которая может претендовать на золото РПЛ в сезоне-2023/2024 
Речь идет не про «Зенит». 
16.07.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» хочет продать трёх игроков до начала турне по США
Поездка за океан запланирована на 19 июля.
16.07.2023 21:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» планирует купить нападающего сборной Франции 
За французскую национальную команду он провел всего девять игр. 
16.07.2023 21:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полицейские задержали почти 200 болельщиков после матча за Суперкубок России в Казани
16.07.2023 21:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Салернитане» отреагировали на слухи об интересе клуба к Алексею Миранчуку 
Ранее сообщалось, что гранатовые могут взять российского хавбека в аренду.
16.07.2023 20:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Крымский «Севастополь» одержал победу над СКА в своём первом матче в России  
Крымский «Севастополь» одержал победу над СКА в своём первом матче в России  
Клуб принимает участие в розыгрыше Второй лиги.
16.07.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кечинов оценил шансы Захаряна и Тикнизяна продолжить карьеру в Европе
Ранее футболистами заинтересовались европейские клубы.
16.07.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Председатель совета директоров «Зенита» посчитала трофеи клуба после завоевания Суперкубка России
Матч за трофей проходил в Казани.
16.07.2023 19:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.