2DROTS завоевали Московский кубок селебрити-2023 

Завершился суперфинал Московского кубка селебрити 2023 года, в котором 2DROTS нанес поражение BROKE BOYS со счетом 2:1.

Отметим, что очная встреча медийных клубов проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отличились Гудай (49-я минута) и Бала (57). Единственный гол броуков на свой счет записал Мазур (45+6)

Дротсы остались в меньшинстве после того, как на 37-й минуте матча с поля был удален Арчи.

Добавим, что ранее 2DROTS стали серебряными призерами Медиалиги 2023 года.

МКС-2023

Суперфинал

2DROTS – BROKE BOYS – 2:1 (0:1)

Голы: Гудай, 49. Бала, 57 – Мазур, 45+6.

Удаление: Арчи, 37.