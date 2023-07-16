2DROTS завоевали Московский кубок селебрити-2023 

Завершился суперфинал Московского кубка селебрити 2023 года, в котором 2DROTS нанес поражение BROKE BOYS со счетом 2:1.
Отметим, что очная встреча медийных клубов проходила на «ВТБ Арене» в Москве.
В составе победителей забитыми мячами отличились Гудай (49-я минута) и Бала (57). Единственный гол броуков на свой счет записал Мазур (45+6)
Дротсы остались в меньшинстве после того, как на 37-й минуте матча с поля был удален Арчи.
Добавим, что ранее 2DROTS стали серебряными призерами Медиалиги 2023 года.
МКС-2023
Суперфинал
2DROTS – BROKE BOYS – 2:1 (0:1)
Голы: Гудай, 49. Бала, 57 – Мазур, 45+6.
Удаление: Арчи, 37.
источник: «Советский спорт»