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Соломатин назвал команду, которая может претендовать на золото РПЛ в сезоне-2023/2024 

Речь идет не про «Зенит». 
16 июля 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин верит, что ЦСКА может стать чемпионом России по итогам предстоящего сезона.

Отметим, что 15 июля армейцы потерпели поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок страны (0:0, пенальти - 4:5).

«ЦСКА может претендовать на первое место в новом сезоне. Надо дать шанс Гайчу. Заболотный вчера провел не самый лучший матч, даже отвратительный. Понятно, что вчера не было Облякова, а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок. Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», — приводит слова 47-летнего спортсмена «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 ЦСКА завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка России.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России подопечные Владимира Федотова встретятся с «Уралом» (22 июля).

источник: «РБ-Спорт»
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