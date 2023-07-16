Соломатин назвал команду, которая может претендовать на золото РПЛ в сезоне-2023/2024 

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин верит, что ЦСКА может стать чемпионом России по итогам предстоящего сезона.

Отметим, что 15 июля армейцы потерпели поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок страны (0:0, пенальти - 4:5).

«ЦСКА может претендовать на первое место в новом сезоне. Надо дать шанс Гайчу. Заболотный вчера провел не самый лучший матч, даже отвратительный. Понятно, что вчера не было Облякова, а через него строятся выходы в атаку. Мендес более оборонительный игрок. Вчерашний матч показал, что ЦСКА может претендовать на самые высокие места. Самый большой порядок у армейцев в линии обороны», — приводит слова 47-летнего спортсмена «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 ЦСКА завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка России.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России подопечные Владимира Федотова встретятся с «Уралом» (22 июля).