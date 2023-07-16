«Челси» подписал 18-летнего нападающего «Сантоса»

Форвард «Сантоса» Анжело Габриэл продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает пресс-служба «Челси», клуб из Лондона подписал контракт с 18-летним футболистом. Срок соглашения пока неизвестен.

Ранее в СМИ появилась информация, что стороны подписали пятилетний контракт. «Челси» заплатил за Габриэла около 15 млн евро.

Отметим, что нападающий стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Бразилии. Габриэл дебютировал за «Сантос» в матче с «Флуминенсе» на «Маракане». На момент выхода на поле ему исполнилось 15 лет и 308 дней.

В минувшем сезоне Габриэл провёл 21 матч, в которых отметился двумя голами.