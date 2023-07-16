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Свищёв отреагировал на выступления крымских команд во Второй лиге 

В воскресенье, 16 июля, «Рубин Ялта» и «Севастополь» дебютировали в российском первенстве. 
16 июля 2023 22:26
автор: Глеб Шевяков

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил выступление крымских клубов в 1-м туре Второй лиги, а также предположил, как участие этих команд может повлиять на возвращение России на международную арену.

Отметим, что сегодня, 16 июля, «Рубин» из Ялты сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» (1:1), а «Севастополь» одержал победу над СКА (3:1).

«Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», — приводит слова 54-летнего политика ТАСС.

Напомним, с февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: ТАСС
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