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ПСВ намерен подписать контракт с форвардом «Милана»

Стоимость игрока оценивается в 22 млн евро.
16 июля 2023 22:50
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Милан» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает Calciomercato, в 22-летнем футболисте заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена рассматривает Де Кетеларе в качестве замены полузащитнику Ксави Симонсу.

Отмечается, что «Милан» готов расстаться с бельгийцем не менее чем за 30 млн евро. Контракт итальянского клуба с Шарлем истекает в конце июня 2027 года.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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