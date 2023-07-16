ПСВ намерен подписать контракт с форвардом «Милана»

Нападающий «Милан» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает Calciomercato, в 22-летнем футболисте заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена рассматривает Де Кетеларе в качестве замены полузащитнику Ксави Симонсу.

Отмечается, что «Милан» готов расстаться с бельгийцем не менее чем за 30 млн евро. Контракт итальянского клуба с Шарлем истекает в конце июня 2027 года.

В минувшем сезоне Де Кетеларе провел 40 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.