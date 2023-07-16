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Тарханов уверен, что «Зенит» столкнётся с серьёзной конкуренцией в новом сезоне РПЛ

Ранее сине-бело-голубые становились чемпионами России на протяжении пяти лет подряд. 
16 июля 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что претендовать на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024 будет не только «Зенит».

«Думаю, в новом сезоне РПЛ «Зенит» не будет единственным претендентом на чемпионство, московские команды навяжут ему серьёзную борьбу. Мне кажется, в сезоне‑2023/2024 петербуржцам будет сложнее, чем раньше. Особенно если ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» продолжат усиливаться», — приводит слова 76-летнего специалиста «РБ спорт».

Добавим, что пять сезонов подряд чемпионом России становился «Зенит». Новый розыгрыш РПЛ начнётся 21 июля с матча между «Динамо» и «Краснодаром». Питерский клуб в 1-м туре национального первенства отправится в гости к «Пари НН» в Нижний Новгород (22 июля).

источник: «РБ-Спорт»
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