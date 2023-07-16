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Гендиректор «Севастополя» отреагировал на дебют команды в российском футболе 

В воскресенье, 16 июля, крымский клуб принял участие в матче 1-го тура Второй лиги.
Гендиректор «Севастополя» отреагировал на дебют команды в российском футболе 
16 июля 2023 22:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Севастополь"

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался насчёт дебютного матча команды в рамках российской Второй лиги.

Отметим, что сегодня, 16 июля, «львы» в игре 1-го тура чемпионата одержали победу над СКА со счётом 3:1.

«Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион начиная с 2014 года. Отдельное им спасибо! Наши футболисты проявили характер, волю и мастерство благодаря тренерскому штабу, который впервые подготовил нашу команду. Сейчас мы локально радуемся и всем довольны. Мы этого хотели и наконец добились», — приводит слова 65-летнего функционера Sport24.ru.

Добавим, что 16 июля также совершил свой дебют во второй лиге России другой крымский клуб. Ялтинский «Рубин» сыграл вничью с «Богомолом-Новокубанск» (1:1).

источник: Sport24.ru
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