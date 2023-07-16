«Фенербахче» объявил о переходе форварда Душана Тадича 

Бывший нападающий «Аякса» Душан Тадич перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба жёлто-тёмно-синих.

Как утверждает источник, стамбульская команда бесплатно подписала 34-летнего игрока после того, как истёк его контракт с амстердамцами. Сообщается, что стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение о сотрудничестве.

Добавим, что Тадич играл за «Аякс» с 2018 года. В сезоне-2022/2023 за «аяксидов» он провёл 47 игр, отметился 13 забитыми мячами и отдал 21 результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.