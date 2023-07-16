Серхио Бускетс прокомментировал свой переход в «Интер Майами» 

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс высказался о своём переходе в команду MLS.

Отметим, что в воскресенье, 16 июля, 35-летний футболист присоединился к «цаплям» на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.

«Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего этапа в своей карьере в «Интер Майами». Клуб произвёл на меня большое впечатление, когда я был здесь с «Барселоной» в прошлом году. Мне не терпится помочь добиться успеха, к которому стремится этот амбициозный клуб», — приводит слова испанца клубная пресс-служба.

Напомним, ранее Бускетс на протяжении 15 лет выступал за «Барселону». Всего за сине-гранатовых он провёл 722 матча, забил 18 голов и отдал 45 результативных передач. Он является девятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира в составе сборной Испании.