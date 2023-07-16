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Подольски выразил мнение о возможном переходе Гарри Кейна в «Баварию»

Ранее сообщалось, что первое предложение мюнхенцев по английскому форварду было отклонено со стороны «Тоттенхэма».
16 июля 2023 23:35
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски оценил возможный переход нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

«Гарри Кейн — единственный нападающий, действительно способный помочь «Баварии». Он в подходящем возрасте, классическая «девятка», он идеально подходит «Баварии», — заявил 38-летний футболист на канале Sky.

Ранее появилась информация, что «шпоры» отказались продавать 29-летнего англичанина баварцам за 80 миллионов евро.

Напомним, Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». В прошедшем сезоне за лондонский клуб он сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

источник: Sky.it
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