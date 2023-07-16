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Сборная Италии обыграла команду Португалии в финале юношеского чемпионата Европы до 19 лет

Фильный этап турнира проходил в Мальте.
16 июля 2023 23:56
автор: Александр Поволоцкий

Юношеская сборная Италии стала победительницей чемпионата Европы для игроков до 19 лет.

Встреча в мальтийском городе Та-Кали завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Альберто Боллини.

Автором единственного гола «Скуадры адзурра» стал Микаель Кайоде. Защитник «Фиорентины» отличился на 19-й минуте встречи.

Отметим, что итальянцы выиграли чемпионат Европы для игроков до 19 лет впервые с 2003 года.

Чемпионат Европы до 19 лет.

Мальта-2023

Финал

Португалия (U-19) Италия (U-19) 0:1 (0:1)

Гол: Кайоде, 19

источник: «Советский спорт»
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