Сборная Италии обыграла команду Португалии в финале юношеского чемпионата Европы до 19 лет

Юношеская сборная Италии стала победительницей чемпионата Европы для игроков до 19 лет.
Встреча в мальтийском городе Та-Кали завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Альберто Боллини.
Автором единственного гола «Скуадры адзурра» стал Микаель Кайоде. Защитник «Фиорентины» отличился на 19-й минуте встречи.
Отметим, что итальянцы выиграли чемпионат Европы для игроков до 19 лет впервые с 2003 года.
Чемпионат Европы до 19 лет.
Мальта-2023
Финал
Португалия (U-19) — Италия (U-19) — 0:1 (0:1)
Гол: Кайоде, 19
источник: «Советский спорт»