Мексика победила Панаму и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

Подошел к концу финал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором Мексика сыграла против Панамы.
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной. Счет в матче был открыт только на 88-й минуте. Автором забитого гола стал форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.
Таким образом, сборная Мексики в 12-й раз в своей истории одержала победу в Золотом кубке КОНКАКАФ. Сборная США выигрывала этот трофей семь раз. Третье место по количеству побед в Кубке занимает сборная Коста-Рики (три трофея).
Напомним, что данный турнир проводится с 1965 года.
источник: «Советский спорт»