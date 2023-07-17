Мексика победила Панаму и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

Подошел к концу финал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором Мексика сыграла против Панамы.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу мексиканской сборной. Счет в матче был открыт только на 88-й минуте. Автором забитого гола стал форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

Таким образом, сборная Мексики в 12-й раз в своей истории одержала победу в Золотом кубке КОНКАКАФ. Сборная США выигрывала этот трофей семь раз. Третье место по количеству побед в Кубке занимает сборная Коста-Рики (три трофея).

Напомним, что данный турнир проводится с 1965 года.