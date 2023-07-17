ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Спартаке» определились с усилением на позицию центрального защитника

Выбор стоял между игроками из Сербии и Колумбии.
В «Спартаке» определились с усилением на позицию центрального защитника
17 июля 2023 08:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт определились с кандидатурой футболиста, который усилит позицию центрального защитника в команде, сообщает Metaratings.

По данным источника, выбор стоял между сербским футболистом «Црвены Звезды» Страхини Эраковичем и колумбийским игроком «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом. Эшуорт и Абаскаль склоняются к выбору сербского игрока.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В минувшем году Эракович дебютировал за сборную Сербии в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.

В первом туре нового сезона российской премьер-лиги обладатель бронзовых медалей «Спартак» примет «Оренбург».

источник: Metaratings.ru
Роберто Карлос: не верю, что у Анчелотти есть контракт со сборной Бразилии
В 2002 году он выиграл ЧМ в составе бразильской сборной.
17.07.2023 08:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси обратился к болельщикам «Интер Майами»
Форвард намерен сделать все, чтобы победить в новом для себя турнире.
17.07.2023 08:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Лукаку
Минувший сезон бельгиец провел в «Интере».
17.07.2023 08:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Руни объяснил, почему Месси будет сложно в MLS
Руни играл в США в конце своей карьеры.
17.07.2023 08:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мексика победила Панаму и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика победила Панаму и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
«Зеленые» выигрывают этот трофей в 12-й раз.
17.07.2023 08:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Италии обыграла команду Португалии в финале юношеского чемпионата Европы до 19 лет
Сборная Италии обыграла команду Португалии в финале юношеского чемпионата Европы до 19 лет
Фильный этап турнира проходил в Мальте.
16.07.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Подольски выразил мнение о возможном переходе Гарри Кейна в «Баварию»
Ранее сообщалось, что первое предложение мюнхенцев по английскому форварду было отклонено со стороны «Тоттенхэма».
16.07.2023 23:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Серхио Бускетс прокомментировал свой переход в «Интер Майами» 
Испанский хавбек подписал соглашение с американским клубом на два года.
16.07.2023 23:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бускетс стал одноклубником Месси в «Интер Майами»
Бускетс стал одноклубником Месси в «Интер Майами»
Стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро.
16.07.2023 23:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.