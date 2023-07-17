В «Спартаке» определились с усилением на позицию центрального защитника

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт определились с кандидатурой футболиста, который усилит позицию центрального защитника в команде, сообщает Metaratings.

По данным источника, выбор стоял между сербским футболистом «Црвены Звезды» Страхини Эраковичем и колумбийским игроком «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом. Эшуорт и Абаскаль склоняются к выбору сербского игрока.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В минувшем году Эракович дебютировал за сборную Сербии в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.

В первом туре нового сезона российской премьер-лиги обладатель бронзовых медалей «Спартак» примет «Оренбург».