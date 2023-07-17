Руни объяснил, почему Месси будет сложно в MLS

Английский экс-футболист Уэйн Руни, в настоящий момент работающий главным тренером американского клуба «Ди-Си Юнайтед», рассказал о перспективах Лионеля Месси в MLS.

«Всё готово для Месси. К нему приехали его товарищи — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Возможно, Иньеста и Суарес присоединятся к ним. У Месси есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет. Однако Месси будет нелегко здесь. Звучит безумно, но игроки, которые приходят, обнаруживают, что это тяжёлая лига. Переезды, разные условия в разных городах, и на поле много энергии и напряжённости. Американцы любят победителей. Прежде всего они хотят видеть мастерство и развлекаться, и Месси даёт всё это», — цитирует Руни издание Goal.

Отметим, что семикратный обладатель «Золотого мяча» может сыграть свой первый матч за «Интер Майами» уже 21 июля. Соперником команды Месси станет максимальный коллектив «Крус Асуль».

Напомни, что Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 годы. С 2018 по 2020 год он играл за американский клуб «Ди-Си Юнайтед».