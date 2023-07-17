«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Лукаку

Сегодня, 17 июля, издание Corriere dello Sport сообщает о том, что бельгиец Ромелу Лукаку близок к переходу в туринский «Ювентус».

Права на 30-летнего бельгийского нападающего принадлежат «Челси». Согласно информации источника, «Ювентус» заплатит за Ромелу Лукаку 40 млн евро. Также сообщается, что в составе туринского клуба бельгиец будет зарабатывать 8 млн евро в год. Руководство «Старой синьоры» предложило ему соглашение на три года.

Прошлый сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. За миланский клуб он сыграл 37 матчей, в которых забил 14 голов.