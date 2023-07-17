Аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам «Интер Майами» во время презентации своего перехода в американский клуб.

«Спасибо всем жителям Майами за приём и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо владельцам клуба Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что то, что всё упростили. Я пришёл с желанием соревноваться и побеждать, с желанием, чтобы этот клуб рос. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам, и я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые здесь. Я счастлив, что выбрал этот город и этот проект. Не сомневаюсь, что он нам понравится», — приводит слова Месси Sport.es.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента летом этого года из «Пари Сен-Жермена». Он будет выступать под 10-м номером. Предполагается, что чемпион мира в составе сборной Аргентины дебютирует в матче с мексиканским «Крус Асуль».