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Месси обратился к болельщикам «Интер Майами»

Форвард намерен сделать все, чтобы победить в новом для себя турнире.
Месси обратился к болельщикам «Интер Майами»
17 июля 2023 08:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам «Интер Майами» во время презентации своего перехода в американский клуб.

«Спасибо всем жителям Майами за приём и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо владельцам клуба Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что то, что всё упростили. Я пришёл с желанием соревноваться и побеждать, с желанием, чтобы этот клуб рос. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам, и я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые здесь. Я счастлив, что выбрал этот город и этот проект. Не сомневаюсь, что он нам понравится», — приводит слова Месси Sport.es.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента летом этого года из «Пари Сен-Жермена». Он будет выступать под 10-м номером. Предполагается, что чемпион мира в составе сборной Аргентины дебютирует в матче с мексиканским «Крус Асуль».

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