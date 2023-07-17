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Роберто Карлос: не верю, что у Анчелотти есть контракт со сборной Бразилии

В 2002 году он выиграл ЧМ в составе бразильской сборной.
17 июля 2023 08:56
автор: Виталий Овсянников

50-летний экс-футболист Роберто Карлос, ранее выступавший за мадридский «Реал» и сборную Бразилии, высказался о будущем Карло Анчелотти.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что в середине 2024 года итальянский специалист возглавит бразильскую сборную, а текущий сезон проведет в качестве наставника мадридского «Реала».

«Не верю информации, что у Анчелотти уже есть контракт со сборной Бразилии, ведь у него действующее соглашение с «Реалом». Карло спрашивал меня про национальную команду, но никогда не говорил, что хочет в ней работать. Очень удивился, когда появилась информация о подписании им контракта со сборной Бразилии, это очень странно. Было бы непрофессионально подписывать два контракта», — цитирует Роберто Карлоса издании CNN.

источник: CNN
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