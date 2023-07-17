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Клаудиньо заявил, что не покинет «Зенит» этим летом

Он играет в команде Сергея Семака с 2021 года.
17 июля 2023 09:07
автор: Виталий Овсянников

26-летний бразильский полузащитник Клаудиньо, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, заявил, что останется в российском клубе на следующий сезон.

«Я точно остаюсь в «Зените», — сказал Клаудиньо в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что бразильский клуб «Фламенго» желает приобрести 26-летнего полузащитника. Также была информация, что сам Клаудиньо уже согласовал контракт с командой из Бразилии, которая готова была заплатить за него 17 млн евро.

Напомним, что Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. Дважды становился чемпионом РПЛ и два раза обладателем Суперкубка России.

источник: Чемпионат.com
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