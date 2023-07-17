«Интер Майами» провел презентацию Месси и Бускетса при полном стадионе

Футбольный клуб «Интер Майами» представил чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионеля Месси и испанца Серхио Бускетса в качестве своих игроков.

На презентации 36-летнего аргентинца домашний стадион «Интер Майами» был полностью заполнен. В церемонии приняли участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

При этом презентация началась с полуторачасовым опозданием из-за шторма, обрушившегося на Майами, но зрителей это не смутило.

Месси перешел в «Интер Майами» из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Бускетс также перешел в американский клуб в качестве свободного агента, подписав двухгодичный контракт.