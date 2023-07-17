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Новичок СКА Арсений Грицюк: уезжать из Омска было обидно и досадно

Ранее он выступал за «Авангард».
17 июля 2023 09:27
автор: Виталий Овсянников

Новичок СКА Арсений Грицюк рассказал подробности своего ухода из омского «Авангарда».

Напомним, что после окончания текущего сезона он стал свободным агентом. «Авангард» не стал предлагать Грицюку новый контракт, и в итоге 22-летний форварду перешел в СКА.

«Вся семья видела меня в Омске, но это хоккейная жизнь. «Авангард» для меня очень многое сделал. С ним я прошел за десять лет гигантский путь, выиграв Кубок Гагарина. Очень благодарен этой системе за то, что со мной поработали, сделав из меня того хоккеиста, которым сейчас являюсь. Уезжать из Омска было обидно и досадно», — заявил Грицюк в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что в 2021 году он выиграл Кубок Гагарина в составе омского клуба. В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 66 встреч, в которых забросил 15 шайб и оформил 25 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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