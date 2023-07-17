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Александр Кокорин поучаствовал в разгроме молодёжного состава «Фиорентины»

Россиянин оформил результативную передачу.
17 июля 2023 09:38
автор: Виталий Овсянников

32-летний российский футболист Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину» на позиции форварда, сыграл в товарищеской встрече за клуб из Флоренции.

В ней основной состав «фиалок» сыграл со своей молодежной командой и разгромил её со счетом 8:1. Александр Кокорин стал автором результативной передачи на Луку Йовича.

Напомним, что россиянин продолжает подготовку к старту сезона в составе «Фиорентины». Однако его будущее по-прежнему под вопросом. В прошлом сезоне Кокорин играл за «Арис» на правах аренды, и кипрский клуб желает выкупить российского нападающего.

Его текущий контракт с «фиалками» заканчивается в середине 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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