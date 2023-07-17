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Маслов может уйти из «Спартака», если красно-белые купят защитника-легионера

Он играет за столичный клуб с 2018 года.
17 июля 2023 10:02
автор: Виталий Овсянников

23-летний российский футболист Павел Маслов, выступающий за «Спартак» на позиции защитника, может сменить клубную прописку.

Согласно данным издания Metaratings, он покинет клуб, если красно-белые купят легионера. В такой ситуации Маслов будет отдан в аренду в другую команду.

Источник сообщает, что «Спартак» в ближайшее время может оформить трансфер Страхини Эраковича, в настоящее время выступающего за сербскую «Црвену Звезду». По слухам красно-белые могут купить защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Напомним, что в минувшем сезоне Павел Маслов провел за московский клуб 27 матчей. В них он отметился одним забитым голом и двумя ассистами. Текущее соглашение 23-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до середины 2024 года.

источник: Metaratings.ru
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