Малком: было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от дебюта в сборной Бразилии.

Форвард российского клуба сыграл в товарищеских матчах с Гвинеей (4:1) и Сенегалом (2:4). Более того, в первой встрече Малкому удалось забить гол.

«Было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии. Я всегда об этом мечтал! Мне всё очень понравилось. Игры за национальную команду являются чем-то особенным для меня», — заявил Малком в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее он выступал только за молодёжную (U20) и Олимпийскую (U23) сборную Бразилии. В её составе он завоевал золото Олимпиады-2020. Текущий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. В составе российского клуба форвард выиграл уже девять титулов.