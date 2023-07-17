Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» после лишения его капитанства

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр готов покинуть команду после лишения его капитанской повязки по решению главного тренера Эрика тен Хага, сообщает The Sun.

По информации источника, решение тен Хага разозлило и очень разочаровало футболиста, а после и вовсе сказал, что оно его шокировало. Магуайр считает, что его время в команде подходит к концу, а потому ищет варианты продолжения карьеры.

30-летний Магуайр перешёл в состав манкунианцев в 2019 году, в минувшем сезоне провёл за «Манчестер Юнайтед» 31 матч и не отметился результативными действиями.

Несмотря на то что контракт игрока рассчитан до середины 2025 года, защитник готов рассмотреть возможность перехода в «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» или «Челси», которые заинтересованы в подписании игрока.