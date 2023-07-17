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Трансфер Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца футболиста

Озгюр Санкар рассказал подробности сорвавшейся сделки.
Трансфер Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца футболиста
17 июля 2023 11:00
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Популярный спортивный обозреватель Озгюр Санкар рассказал подробности сорвавшегося трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в турецкий «Галатасарай».

«В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена, других проблем не было. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Если вам интересны финансовые подробности, могу их предоставить — € 13 млн, а также бонусы в размере € 2,5 млн. Арсен хотел играть за «Галатасарай», однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения», — цитирует Санкара издание Independent Turkce.

Напомним, 20-летний российский футболист Арсен Захарян выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. За этот период он провёл в составе бело-голубых 84 матча, в которых забил 17 голов. Также на его счету семь матчей за сборную России.

источник: «Советский спорт»
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