Трансфер Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца футболиста

Популярный спортивный обозреватель Озгюр Санкар рассказал подробности сорвавшегося трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в турецкий «Галатасарай».

«В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена, других проблем не было. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Если вам интересны финансовые подробности, могу их предоставить — € 13 млн, а также бонусы в размере € 2,5 млн. Арсен хотел играть за «Галатасарай», однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения», — цитирует Санкара издание Independent Turkce.

Напомним, 20-летний российский футболист Арсен Захарян выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. За этот период он провёл в составе бело-голубых 84 матча, в которых забил 17 голов. Также на его счету семь матчей за сборную России.