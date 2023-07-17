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Ерохин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»

«Это его решение. Я написал ему и поздравил».
17 июля 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников

33-летний российский футболист Александр Ерохин, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, поделился мнением о переходе своего экс-одноклубника Далера Кузяева в «Гавр».

«Это его решение. Я написал ему, когда о переходе объявили официально. Поздравил его и сказал спасибо за те годы, что мы играли бок о бок. Огромный респект Далеру как человеку и футболисту. Удачи ему», — приводит слова Ерохина «РИА Новости».

Напомним, контракт Кузяева с санкт-петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.

источник: «РИА Новости»
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