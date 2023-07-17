ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В ФНЛ прокомментировали ситуацию с матчами после террористической атаки на Крымский мост

Лига прорабатывает различные варианты проведения матчей крымских клубов.
В ФНЛ прокомментировали ситуацию с матчами после террористической атаки на Крымский мост
17 июля 2023 11:26
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФНЛ

Футбольная национальная лига прорабатывает различные варианты организации матчей с клубами из Крыма после террористической атаки на Крымский мост, сообщил президент организации Наиль Измайлов.

«Футбольная национальная лига находится на связи с клубами. В 1-м туре в группе 1.1 вчера ростовский СКА играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин» (Ялта) в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение. Что касается 2-го тура, где «Кубань-Холдинг» должен будет сыграть в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», — отметил Якупов в телеграм-канале Второй лиги.

В ночь на понедельник украинской стороной была совершена террористическая атака на Крымский мост, повлёкшая обрушение дорожного полотна. В результате атаки погибли два взрослых человека и пострадал один ребёнок.

источник: ФНЛ
Алькарас стал первым теннисистом, отобравшимся на итоговый турнир ATP
В прошлом году испанец пропустил его из-за травмы.
17.07.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно
Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно
Полузащитник «Краснодара» начнет новый сезон в своей прежней команде.
17.07.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ерохин прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»
«Это его решение. Я написал ему и поздравил».
17.07.2023 11:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Трансфер Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца футболиста
Трансфер Захаряна в «Галатасарай» сорвался из-за отца футболиста
Озгюр Санкар рассказал подробности сорвавшейся сделки.
17.07.2023 11:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» после лишения его капитанства
Капитанскую повязку у защитника забрали решением главного тренера команды.
17.07.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Малком: было невероятно приятно сыграть за сборную Бразилии
В 26 лет он провёл первые два матча за национальную команду.
17.07.2023 10:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Маслов может уйти из «Спартака», если красно-белые купят защитника-легионера
Маслов может уйти из «Спартака», если красно-белые купят защитника-легионера
Он играет за столичный клуб с 2018 года.
17.07.2023 10:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Лацио» забил 16 безответных мячей в товарищеском матче
Соперником была любительская команда.
17.07.2023 09:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кокорин поучаствовал в разгроме молодёжного состава «Фиорентины»
Россиянин оформил результативную передачу.
17.07.2023 09:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.