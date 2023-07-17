В ФНЛ прокомментировали ситуацию с матчами после террористической атаки на Крымский мост

Футбольная национальная лига прорабатывает различные варианты организации матчей с клубами из Крыма после террористической атаки на Крымский мост, сообщил президент организации Наиль Измайлов.

«Футбольная национальная лига находится на связи с клубами. В 1-м туре в группе 1.1 вчера ростовский СКА играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин» (Ялта) в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение. Что касается 2-го тура, где «Кубань-Холдинг» должен будет сыграть в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», — отметил Якупов в телеграм-канале Второй лиги.

В ночь на понедельник украинской стороной была совершена террористическая атака на Крымский мост, повлёкшая обрушение дорожного полотна. В результате атаки погибли два взрослых человека и пострадал один ребёнок.