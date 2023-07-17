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Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Краснодара» начнет новый сезон в своей прежней команде.
Сперцян не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно
17 июля 2023 11:35
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян начнет новый сезон в составе своей прежней команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, несмотря на большую вероятность, что футболист не покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно, между ним и руководством клуба есть договоренность о пересмотре этого соглашения при наличии «достойного» предложения.

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются ряд европейских клубов, в числе которых «Интер», «Милан, «Аякс», «Фиорентина» и другие. Также к нему проявляли интерес представители «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые наблюдали за игрой армянского полузащитника в матче между сборными Уэльса и Армении в рамках квалификации к Евро-2024.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами. В первом туре предстоящего сезона «Краснодар» сыграет на выезде с московским «Динамо».

источник: «РБ-Спорт»
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