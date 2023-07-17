Алькарас стал первым теннисистом, отобравшимся на итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас стал первым теннисистом, который отобрался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на сайте организации.

После победы на Уимблдонском турнире Алькарас набрал 6675 рейтинговых очков в чемпионской гонке ATP и гарантировал себе участие в турнире, который пройдет 12-19 ноября в Турине. Испанец до конца года не опустится ниже восьмого места в чемпионской гонке.

Участие в итоговом турнире ATP принимают восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Алькарас второй год подряд смог квалифицироваться на итоговый турнир. В прошлом году он не принял участие в нем из-за травмы.