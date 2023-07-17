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Футболисты «Зенита» получат премиальные за завоевание Суперкубка

В клубе оценивают возможный требл этого сезона.
17 июля 2023 12:18
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Зенита» получат премиальные за завоевание Суперкубка России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.

«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения — она утверждена и известна футболистам. В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», — отметил Медведев.

В субботу в матче за Суперкубок России «Зенит» победил московский ЦСКА в серии пенальти — 5:4.

источник: «РИА Новости»
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