Футболисты «Зенита» получат премиальные за завоевание Суперкубка России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.

«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения — она утверждена и известна футболистам. В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», — отметил Медведев.

В субботу в матче за Суперкубок России «Зенит» победил московский ЦСКА в серии пенальти — 5:4.