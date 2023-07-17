«Зенит» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца сезона, с возможностью продления до лета 2025 года.
В СМИ ранее появилась информация, что зарплата Фернандеса за сезон составит около 2,5 млн евро.
Добавим, что Марио находился без клуба с мая нынешнего года после того, как расторг соглашение с «Интернасьоналом».
Ранее экс-защитник сборной России на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.
источник: ФК «Зенит»