«Зенит» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца сезона, с возможностью продления до лета 2025 года.

В СМИ ранее появилась информация, что зарплата Фернандеса за сезон составит около 2,5 млн евро.

Добавим, что Марио находился без клуба с мая нынешнего года после того, как расторг соглашение с «Интернасьоналом».

Ранее экс-защитник сборной России на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.