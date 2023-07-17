Фанаты «ПСЖ» пообещали отрезать пальцы футболисту

Члены фанатского объединения «Пари Сен-Жермена» пригрозили отрезать три пальца сербскому футболисту итальянского «Ювентуса» Душану Влаховичу, если тот перейдет в состав парижан, сообщает испанская Marca.

По данным источника, ультрас установили баннер с угрозой у домашнего стадиона в Париже. Фотографии акции были размещены и распространены в социальных сетях.

«Если ты приедешь, то мы отрежем три твоих пальца», - гласит надпись на баннере.

Возмущение фанатов «ПСЖ» вызвало фото игрока в футболке сборной Сербии, на которой Косово изображено как часть страны. Они назвали его националистом, демонстрирующим на снимке жест из трех пальцев.

Ранее сообщалось, что Влахович может перейти в «ПСЖ», если нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет команду.