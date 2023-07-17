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Данни оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

С апреля футболист находится без игровой практики.
17 июля 2023 13:17
автор: Александр Поволоцкий

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни отреагировал на переход в команду из Санкт-Петербурга защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что 17 июля сине-бело-голубые объявили о трансфере 32-летнего футболиста. Соглашение с Фернандесом подписано по схеме «1+1».

«Очeнь хороший трансфер для «Зeнита». Я уверен, что он усилит кoманду. Это сильный футбoлист с огромным опытом игры в РПЛ в прошлoм. «Зенит» становится ещe сильнее», — приводит «Чемпионат» слова Данни.

Добавим, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Затем он выступал за «Интернасьонал» в Бразилии.

источник: Чемпионат.com
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