Данни оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни отреагировал на переход в команду из Санкт-Петербурга защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что 17 июля сине-бело-голубые объявили о трансфере 32-летнего футболиста. Соглашение с Фернандесом подписано по схеме «1+1».

«Очeнь хороший трансфер для «Зeнита». Я уверен, что он усилит кoманду. Это сильный футбoлист с огромным опытом игры в РПЛ в прошлoм. «Зенит» становится ещe сильнее», — приводит «Чемпионат» слова Данни.

Добавим, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Затем он выступал за «Интернасьонал» в Бразилии.