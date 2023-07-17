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Фабио Капелло: Месси будет популярнее Пеле. В США ему будут ставить памятники

Бывший тренер сборной России назвал переход аргентинца в «Интер Майами» лучшей сделкой в истории США.
17 июля 2023 13:27
автор: Никита Плохих

Один из лучших тренеров в истории футбола Фабио Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта» оценил влияние перехода Лионеля Месси в команду MLS «Интер Майами».

«В плане бизнес – это исторический переход. Наверное, лучшая сделка в истории США. Интерес к МЛС возрастет в разы. Трансляции, атрибутика и так далее. Месси сейчас будет популярнее в Америке, чем в свое время Пеле. Он более раскручен. Думаю, что если он будет показывать уровень и привлечен большие капиталы, то ему будут ставить памятники. Он великий игрок, желаю ему удачи», заявил Капелло.

Напомним, что сегодня, 17 июля, футбольный клуб «Интер Майами» представил Лионеля Месси в качестве своего игрока. Аргентинец перешёл в клуб из США из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента, его контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что нападающий будет получать до 60 миллионов долларов в год.

источник: «Советский спорт»
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