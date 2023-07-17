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Медведев рассказал о деталях переговоров «Зенита» с Фернандесом

Последние десять лет футболист выступал за другой клуб РПЛ.
17 июля 2023 13:34
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о подробностях перехода в команду защитника Марио Фернандеса.

Отметим, что о трансфере 32-летнего футболиста было объявлено сегодня, 17 июля.

«Мы вступили в перeговоры с Марио, его представитeлями и клубом „Интернасьонал“, когда убeдились в том, что он является свободным агeнтом и у него нет никаких обязатeльств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лeт. Если бы было иначе, мы бы никогдa никаких действий предпринимaть не стали», — приводят «РИА Новости» слова Медведева.

Добавим, что соглашение «Зенита» с Фернандесом подписано до конца сезона, с возможностью продления еще на год.

источник: «РИА Новости»
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