Семин прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о переходе экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее. Не вижу в этом никакой проблемы. Этот трансфер не должен вызывать негатив ни для кого. Марио — хороший игрок. Но это жизнь игрока, и их путь очень короток. Сейчас многие футболисты играют до 35 лет на хорошем уровне. Надеемся, Марио будет играть на протяжении долгих лет», — цитирует Семина издание Sport24.

Напомним, сегодня, 17 июля, «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца сезона, с возможностью продления до лета 2025 года.