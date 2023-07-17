ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семин прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»

«Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»
17 июля 2023 13:58
автор: Виталий Овсянников

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о переходе экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее. Не вижу в этом никакой проблемы. Этот трансфер не должен вызывать негатив ни для кого. Марио — хороший игрок. Но это жизнь игрока, и их путь очень короток. Сейчас многие футболисты играют до 35 лет на хорошем уровне. Надеемся, Марио будет играть на протяжении долгих лет», — цитирует Семина издание Sport24.

Напомним, сегодня, 17 июля, «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, контракт с 32-летним футболистом рассчитан до конца сезона, с возможностью продления до лета 2025 года.

источник: Sport24.ru
Известен игровой номер Фернандеса в «Зените»
В ЦСКА футболист выступал под №2.
17.07.2023 14:02
Футбол
Медведев рассказал о деталях переговоров «Зенита» с Фернандесом
Последние десять лет футболист выступал за другой клуб РПЛ.
17.07.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фабио Капелло: Месси будет популярнее Пеле. В США ему будут ставить памятники
Бывший тренер сборной России назвал переход аргентинца в «Интер Майами» лучшей сделкой в истории США.
17.07.2023 13:27
Футбол
автор: Никита Плохих
Данни оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»
С апреля футболист находится без игровой практики.
17.07.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику сборной Турции
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику сборной Турции
Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.
17.07.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший полузащитник «Аталанты» не прошёл просмотр в «Факеле»
Футболист из-за травмы не играл с октября 2021 года.
17.07.2023 12:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фанаты «ПСЖ» пообещали отрезать пальцы футболисту
Болельщиков возмутило фото футболки Влаховича, на которой Косово изображено как часть Сербии.
17.07.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом
«Зенит» подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом
Футболист принимал участие в ЧМ-2018 в составе сборной России.
17.07.2023 12:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Футболисты «Зенита» получат премиальные за завоевание Суперкубка
В клубе оценивают возможный требл этого сезона.
17.07.2023 12:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.