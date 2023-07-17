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Новичок «Зенита» Марио Фернандес провёл первую тренировку в составе петербургской команды

Ранее он выступал за ЦСКА и сборную России.
Новичок «Зенита» Марио Фернандес провёл первую тренировку в составе петербургской команды
17 июля 2023 14:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик с первой тренировкой Марио Фернандеса.

32-летний новичок санкт-петербургского клуба принял участие в первом для себя занятии под руководством Сергея Семака.

Ранее стало известно о том, что российский защитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Официально о его переходе стало известно сегодня, 17 июля. В период с 2012 по 2022 годы Марио Фернандес выступал за ЦСКА.

В 2022-2023 годах провел шесть матчей за бразильский клуб «Интернасьонал».

источник: ФК «Зенит»
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