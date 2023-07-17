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«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита»

Ранее он находился на просмотре в команде.
17 июля 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Бывший защитник «Зенита» Илья Вахания продолжит карьеру в «Ростове», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

О сроках подписанного контракта с 22-летним футболистом не сообщается.

Вахания является воспитанником академии «Зенита». Он провел 60 матчей за вторую команду, забил два мяча и отдал шесть результативных передач, но ни разу не выходил на поле за основную команде петербуржцев. Футболист также выступал за юношескую сборную страны.

Игрок провел большую часть межсезонья на сборах с основной командой «Ростова». В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Ростов» примет воронежский «Факел».

источник: ФК «Ростов»
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