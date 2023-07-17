«ПСЖ» столкнется с серьёзными финансовыми проблемами, если Мбаппе покинет клуб бесплатно

Сегодня, 17 июля, The Athletic сообщает о том, что французский клуб «ПСЖ» может столкнуться с серьезными проблемами с финансовым фэйр-плей, в случае ухода из команды Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Французский нападающий отказался продлевать контракт с парижанами, а его действующее соглашение рассчитано до середины 2024 года. Соответственно, если «ПСЖ» не продаст его сейчас, Мбаппе покинет клуб бесплатно через год.

Согласно данным источника, такое развитие событие вынудит французский клуб продавать футболистов. Из-за данной угрозы «ПСЖ» прекратил переговоры по ряду трансферов. Например, по покупке Бернарду Силвы у «Манчестер Сити».

Ряд инвесторов парижан считают, что соглашение Мбаппе настолько велико, что оно является проблемой для клуба.