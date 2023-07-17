«Марсель» ведет переговоры по трансферу нападающего «Челси»

Габонский нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает The Athletic, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Марсель». Сделка может быть сорвана из-за того, что клуб из Лондона хочет получить серьезную сумму за трансфер Обамеянга. Форвард сейчас получает более 182 тысяч евро в неделю.

Действующий контракт Обамеянга с «синими» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне АПЛ габонец провел 15 матчей, в которых забил один мяч и не отдал ни одной голевой передачи.