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Автобус с игроками ростовского СКА был рядом с местом взрыва на Крымском мосту

Клуб играет во втором дивизионе чемпионата России.
17 июля 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Сотрудники и игроки ростовского футбольного клуба СКА были недалеко от места взрыва на Крымском посту.

Напомним, что ЧП произошло в ночь на 17 июля. В результате взрыва в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края погибли два человека.

Как сообщает генеральный директор СКА Борис Гузиев, команда возвращалась из Севастополя, где играла с местным клубом матч группы «Б» Второй лиги.

«Автобуc команды оказался рядoм с местом ЧП на Крымском мoсту. С командой все в порядкe, никто из игроков и сопровождающих нe пострадал. Мы уже обeспечили команду и болельщиков всeм необходимым, и уже сейчас ребята eдут домой» - написал Гузиев в своем телеграм-канале.

Ранее В Минспорте подчеркнули, что со сборными России, находящимися на подготовке в Крыму, налажен оперативный контакт.

источник: «Советский спорт»
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