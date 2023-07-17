Семак рассказал о физической форме новичка «Зенита» Марио Фернандеса

Российский специалист Сергей Семак, в данный момент возглавляющий «Зенит», прокомментировал физическую форму новичка своей команды Марио Фернандеса.

По словам главного тренера санкт-петербургского «Зенита» у экс-игрока сборной России нет проблем с лишним весом.

«В какой форме Марио? Посмотрим, как быстро он будет её набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу», — заявил Семак в интервью «Матч ТВ».

Вчера, 16 июля, в СМИ появилась информация, что трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за лишнего веса игрока.